শহীদ আনাসের চিঠি স্মরণ করে আবেগাপ্লুত প্রধান উপদেষ্টা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:৫১ পিএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
পুলিশ সুপারদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: পিআইডি

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানে শহীদ দশম শ্রেণির ছাত্র শাহরিয়ার খান আনাস তার মায়ের কাছে যে চিঠি লিখে ছিলেন সেই শেষ চিঠির প্রসঙ্গ তুলে বক্তব্য দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দিতে গিয়েই এমন দৃশ্যের অবতারণা হয়। প্রধান উপদেষ্টা বক্তব্যকালে আনাসের মায়ের কাছে লেখা চিঠি পাঠ করে শোনান।

চিঠিতে আনাস লিখেছিল, ‘আমি স্বার্থপরের মতো বসে থাকতে পারবো না। আমাকে মাফ করে দিও। যদি ফিরে না আসি, তবুও আমাকে মাফ করে দিও।’

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আনাসের কথাই আমাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিয়েছে— আমরা বসে থাকবো না। সে জানতো, ফিরে না-ও আসতে পারে, তাই ক্ষমা চেয়ে দায়িত্ব আমাদের হাতে দিয়ে গেছে। সে কাপুরুষের মতো বসে থাকেনি, আমরাও থাকতে চাই না।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমরা তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চাই— এটাই আমাদের দায়িত্ব। আমরা বর্তমানে যা করছি, তার চেয়ে অনেক বেশি করতে পারি এবং সেই সক্ষমতাও আমাদের আছে। মাত্র তিন মাসের জন্য সেই ক্ষমতাটা ব্যবহার করো, আমি সারাজীবনের কথা বলছি না।

তিনি বলেন, এ তিন মাস আমার পক্ষে যত উচ্চ লেভেলে কাজ করা সম্ভব, যত নির্ভুলভাবে কাজ করা সম্ভব, সেটা আমি করবো। আনাসের যে স্বপ্ন সে স্বপ্নের কিছুটা যদি আমাকে দিয়ে হয় আমি সেটা পালন করবো।

আমার মনে হয় কর্মস্থলে যাওয়ার আগে সবার আনাসের চিঠিটা সঙ্গে নেওয়া উচিত— চাইলে ঘরেও টাঙিয়ে রাখতে পারো। তাতে আমার এত কথা বলার প্রয়োজন হবে না, চিঠিটাই আমাদের দায়িত্ব কী, তা স্পষ্ট করে দেবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করছি। আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ জন্ম নেবে।

