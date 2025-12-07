  2. জাতীয়

‘স্কুলিং মডেল’ বাতিল দাবি

শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে সচিবালয়ে যাচ্ছেন ১৬ শিক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১৪ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করতে সচিবালয়ে যাচ্ছেন ১৬ শিক্ষার্থী
শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে সচিবালয় যাচ্ছেন সাত কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের ১৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল

প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশের খসড়ার বিরোধিতা করে স্কুলিং মডেল বাতিল করে সাত কলেজ স্বতন্ত্র রক্ষার দাবিতে শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করতে সচিবালয় অভিমুখে রওয়ানা দিয়েছেন সাত কলেজের উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ের ১৬ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুর ১টার পর শাহবাগ থেকে শিক্ষার্থীরা সচিবালয় অভিমুখে রওয়ানা দেন। এর আগে তারা ৪৫ মিনিট শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রেখেছিলেন।

প্রতিনিধি দলে রয়েছেন- সরকারি তিতুমীর কলেজের শিক্ষার্থী মেহেদি হাসান ও সানজিদা খাতুন; ঢাকা কলেজের ওয়ালিদ হাসান রাহিম, নুরুস ছাফা, ফাহিম, পিয়াস, তানভীর ও আরিফ; ইডেন মহিলা কলেজের তাসফিয়া ও শৈলী; বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের আফরিন ও নীতি; সরকারি বাঙলা কলেজের শহীদ আফ্রিদি; কবি নজরুল সরকারি কলেজের আহিয়ান মামুন ও হিশাম এবং সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিমুল।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ জারি হলে কলেজগুলোর উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। এতে কলেজগুলোর ঐতিহ্য বিনষ্ট হবে।

এদিকে প্রস্তাবিত ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকায় এবং অধ্যাদেশ জারিতে কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকায় রাজধানীর শিক্ষাভবন মোড় অবরোধ করেছেন ঢাকার সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। দুপুর ১টার দিকে শিক্ষাভবন মোড় অবরোধ করে আন্দোলনে নামেন তারা।

এই পক্ষের শিক্ষার্থীদের দাবি, দ্রুত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারি করতে হবে। প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া আইন শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশ করলেও এখনো চূড়ান্ত অধ্যাদেশের কোনো অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। এতে পরিচয় সংকট, অ্যাকাডেমিক অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়ে বিপাকে পড়েছেন প্রায় দেড় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী।

শিক্ষাভবন মোড় অবরোধের ফলে মোড়ে একপাশের শিক্ষা ভবন থেকে সচিবালার অভিমুখী সড়কের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।

