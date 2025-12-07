  2. জাতীয়

জিপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে হাটহাজারী স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নিহত

প্রকাশিত: ০৬:২৮ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
মো. এমরান চৌধুরী/ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে জিপের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে হাটহাজারী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মো. এমরান চৌধুরী (৪২) নিহত হয়েছেন।

শনিবার (৬ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে মির্জাপুর ইউনিয়নের চারিয়াবুড়ি পুকুরপাড় এলাকায় চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত এমরান চৌধুরী চারিয়া এলাকার মৃত বাদশা মিয়া চৌধুরীর ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার সময় একটি জিপের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই এমরানের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে নাজিরহাট হাইওয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত জিপটি জব্দ এবং মরদেহ হেফাজতে নেয়। এছাড়া দুর্ঘটনায় আরিফ (২৮) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হন। তিনি এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

নাজিরহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাবুদ্দিন বলেন, শনিবার রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় এমরান নামের একজন নিহত হয়েছেন। গাড়িটি জব্দ এবং আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওসি আরও জানান, সড়কে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ ও রাতের চলাচলে সতর্ক থাকার বিষয়ে সচেতনতামূলক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

