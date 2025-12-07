  2. জাতীয়

ভোটের সময় ৭২ ঘণ্টা মোটরসাইকেল চলাচলে নিষেধাজ্ঞা

প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
নির্বাচন কমিশন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট নেওয়ার আগে-পরে ৭২ ঘণ্টার জন্য মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে। এছাড়া ২৪ ঘণ্টার জন্য নিষেধ থাকবে অন্যান্য যন্ত্রচালিত যান চলাচল।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে দশম কমিশন সভা শেষে সাংবাদিকদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

তিনি বলেন, ‘যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে অতীতে যেভাবে নির্দেশনা দেওয়া ছিল, সেটাই বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ ট্যাক্সিক্যাব, পিকআপ ভ্যান, মাইক্রোবাস ও ট্রাক- এগুলো চলবে না ২৪ ঘণ্টার জন্য এবং মোটরসাইকেল চলবে না ৭২ ঘণ্টার জন্য। বাকি যানবাহন হাইওয়েতে চলমান থাকবে। বিভিন্ন ধরনের সেবাদানকারী সংস্থা, বিমানবন্দর ইত্যাদি যেভাবে ফ্রি থাকে, ফ্রি থাকবে। ভোটগ্রহণের দিন সাধারণ ছুটি থাকবে, অন্যান্য সময় যেমন থাকে।’

রাতের ভোটের বিষয়টি উত্থাপন করা হলে মো. সানাউল্লাহ বলেন, ‘আমরা কনফিডেন্ট। আর ওইসব ঘটনার অবতারণা দেখবো না। আমাদের কনফিডেন্সের জায়গাটাতে ফেরত যেতে চাই। আমাদের যথাযথ সুপারভিশন থাকবে এবং নজর রাখবো, যাতে কোনো ধরনের যেন ব্যত্যয় না ঘটে।’

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শরিক ১৪ দল ভোটে অংশ নিতে পারবে কি না- জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমাদের অবস্থান হচ্ছে, আইন যাদের পারমিট করবে তারা ভোটে অংশগ্রহণ করবেন।’

