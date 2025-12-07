  2. জাতীয়

ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগের পাশে নারীর মরদেহ

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ফাইল ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পাশ থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর (৩৫) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে জরুরি বিভাগের পাশের ওয়ান স্টপ ইমারজেন্সি সেন্টারের (ওসেকে) পেছন থেকে অচেতন অবস্থায় ওই নারী লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

তিনি জানান, ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ওয়ার্ডমাস্টার মো. আইয়ুব আলীর কাছ থেকে ওই নারীর অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকার খবর পায় পুলিশ। পরে ওয়ান স্টপ ইমারজেন্সি সেন্টারের পেছন থেকে উদ্ধার করে জরুরি বিভাগে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

পরিদর্শক মো. ফারুক আরও জানান, নিহত ওই নারীর নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এজন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ক্রাইমসিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। অসুস্থতাজনিত কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

কাজী আল আমিন/এমএমকে/এমএস

