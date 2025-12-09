দরজা ভেঙে বিছানা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার

দরজা ভেঙে বিছানা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার
রাজধানী ভাটারা থানা এলাকায় এক ভবনের ফ্ল্যাটের কক্ষের দরজা ভেঙে বিছানা থেকে আপন (২০) নামের এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত আপন ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেসের (ইউআইটিএস) শিক্ষার্থী ছিলেন।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাত ৯টার দিকে আপনকে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। পরে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত আপনের ফুফাতো ভাই সাজিদ বলেন, সোমবার দুপুরের দিকে আপন তার কক্ষের দরজা বন্ধ করে ঘুমাতে যান। এরপর কয়েক ঘণ্টা পার হলে তার কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে আমরা বিষয়টি থানা পুলিশকে জানাই। পরে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে দেখে আপন বিছানায় অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে। পুলিশের সহযোগিতায় আমরা তাকে অচেতন অবস্থায় দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আরও পড়ুন
বাসার চাবি হারানোর পরদিন ফ্ল্যাটে ঢুকে মা-মেয়েকে হত্যা
হাত-পা কেটে যুবককে রাস্তায় ফেলে যায় দুর্বৃত্তরা, হাসপাতালে মৃত্যু
আপন ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার মাহবুব মিয়ার সন্তান। তিনি ভাটারা থানার বিসমিল্লা রোডের এক ভবনে ভাড়া থেকে লেখাপড়া করতেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল-আমিন/কেএসআর