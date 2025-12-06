  2. জাতীয়

চাটখিল ফোরাম-ঢাকার সভাপতি নুর নবী, সম্পাদক রাজন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৩ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
চাটখিল ফোরাম-ঢাকার সভাপতি নুর নবী, সম্পাদক রাজন
অধ্যাপক নুর নবী মানিক (বাঁয়ে) ও অ্যাডভোকেট আবুল হোসেন রাজন/ছবি: সংগৃহীত

 

চাটখিল ফোরাম-ঢাকার ২০২৬-২৭ সেশনের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। নবনির্বাচিত কমিটিতে অধ্যাপক নুর নবী মানিক সভাপতি এবং অ্যাডভোকেট আবুল হোসেন রাজন সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানীতে অনুষ্ঠিত ফোরামের সভায় ৩১ সদস্যের এই নতুন কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।

কমিটির অন্যরা হচ্ছেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল হাসনাত মুহাম্মদ মোরতাজা, সহ-সভাপতি নাছির আহমেদ বাবলু, কবিরুল ইসলাম, মনির হোসেন ও শামসুল আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রইসুল ইসলাম পবন, সহ-সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন, খুরশেদ আলম ও শাহাদাত হোসেন রিপন, কোষাধ্যক্ষ শামসুল কবির বাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক তাওহিদুর রহমান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক দিদারুল ইসলাম, সহ-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুল কাদের জিলানী, শিক্ষা ও ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক মো. সাফওয়ান, প্রচার সম্পাদক হারুনুর রশিদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাছউদ মাহমুদ বেগ, মহিলাবিষয়ক সম্পাদিকা ফাতেমা বেগম স্বপ্না, তথ্য ও যোগাযোগ সম্পাদক মেহেদী হাসান এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক তানভীর।

পরে নবনির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক নুর নবীর সভাপতিত্বে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে চাটখিল উপজেলার ৯ ইউনিয়ন ও চাটখিল পৌরসভার সভাপতি মনোনীত করা হয়। তারা হলেন- তানজিল হোসেন (চাটখিল পৌরসভা) এবং নূরনবী (সাহাপুর ইউনিয়ন), মাওলানা কাজী মিজান (রামনারায়ণপুর ইউনিয়ন), মোহাম্মদ উল্লাহ সোহাগ (পরকোট ইউনিয়ন), মনির হোসেন (বদলকোট ইউনিয়ন), নবী সোলায়মান (মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন), ইমরুল হোসেন (পাঁচগাঁও ইউনিয়ন), আহমেদ ইব্রাহিম (হাটপুকুরিয়া ইউনিয়ন), অ্যাডভোকেট শামীম পাটোয়ারী (নোয়াখোলা ইউনিয়ন) ও মহিউদ্দিন খান (খিলপাড়া ইউনিয়ন)।

আরএএস/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।