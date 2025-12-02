  2. জাতীয়

কক্সবাজারসহ বিভিন্ন জায়গায় ভূমিকম্প অনুভূত

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:০৫ এএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ১২টা ৫৭ মিনিটে কক্সবাজার শহর, উখিয়া, চকরিয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গেছে।

এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্যমতে কম্পনের স্থায়িত্ব ছিল কয়েক সেকেন্ড।

ভূমিকম্পের তথ্য প্রদানকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউরোপিয়ান মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমএসসি) তাদের ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্যে জানিয়েছে, ৪.৯ মাত্রার এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল মিয়ানমার।

