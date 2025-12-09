বিপিএল থেকে সরে যাওয়ার গুঞ্জন, যা বললো চট্টগ্রাম রয়্যালস

বিপিএল থেকে সরে যাওয়ার গুঞ্জন, যা বললো চট্টগ্রাম রয়্যালস
বিপিএলের ১২তম আসরের পর্দা উঠবে আর কিছুদিন পর। তবে এর মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে গুঞ্জন ছড়িয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস বিপিএল থেকে সরে যাচ্ছে। এ বিষয়ে চট্টগ্রাম রয়্যালস আনুষ্ঠানিকভাবে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দলের পক্ষ থেকে কিংবা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাছে এমন কোনো সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা দেওয়া হয়নি।
দলের বিবৃতিতে বলা হয়, সবসময় সততা ও স্বচ্ছতাকে গুরুত্ব দিয়ে চট্টগ্রাম রয়্যালস পরিচালিত হয়ে আসছে। টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে ফ্র্যাঞ্চাইজির সব বিভাগ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করছে। নতুন সদস্য যুক্ত হওয়ায় দল আরও শক্তিশালীভাবে বিপিএলে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলেও জানানো হয়।
আরও পড়ুন
তামিমের নেতৃত্বে এশিয়া কাপের দল ঘোষণা
৬ ম্যাচে ৫ হ্যাটট্রিক আমিরুলের, শেষ হলো বাংলাদেশের বিশ্বকাপ
বিপিএলের টেকনিক্যাল কমিটিতে হাবিবুল বাশার সুমনের নতুন দায়িত্বের কারণে তিনি এবারের আসরে চট্টগ্রাম রয়্যালসের মেন্টর হিসেবে আর থাকছেন না। তার নতুন দায়িত্বের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি শুভকামনা জানিয়েছে। তার জায়গায় দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক তারকা ক্রিকেটার তুষার ইমরান।
টেস্ট ও ওয়ানডেতে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করা তুষার এবার চট্টগ্রাম রয়্যালসের মেন্টর ও ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন। এর আগে তিনি সিলেট ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্যাটিং কোচ এবং চট্টগ্রাম দলের হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
এসকেডি/কেএসআর