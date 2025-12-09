  2. জাতীয়

মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট থাকছে না আরও ৬ মাস

প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মেট্রোরেল ঢাকার বহু মানুষের জীবনকে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে/ফাইল ছবি

মেট্রোরেলের টিকিট সংগ্রহের ওপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা আরও ছয় মাসের জন্য বাড়াচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আগামী বছরের জুন পর্যন্ত এ সুবিধা বহাল থাকবে। অর্থাৎ, ওই সময় পর্যন্ত মেট্রোর টিকিটের ক্ষেত্রে যাত্রীদের ভ্যাট গুনতে হবে না।

শিগগির এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে সরকার। মঙ্গলবার (৯ জুন) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

পরে এ বিষয়ে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বলেছেন, এখন এনবিআর অব্যাহতি দিতে পারে না। এটা সরকারের সিদ্ধান্ত। তারাই আদেশ জারি করবে। এরই মধ্যে আইন মন্ত্রণালয় থেকে ভেটিং হয়েছে। এখন মন্ত্রিপরিষদে আছে।

এর আগে চলতি বছরের জানুয়ারিতে এক বছরের জন্য মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট অব্যাহতি দেয় সরকার। যার মেয়াদ শেষ হচ্ছে চলতি ডিসেম্বরে।

ভ্যাট আইন অনুযায়ী, যেকোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেলের টিকিটে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়। মেট্রোরেল পুরোপুরি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং গণপরিবহন। তবে মেট্রোরেল চালুর পর শুরু থেকে এর তদারক সংস্থা ঢাকা মাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) অনুরোধে এ সেবার ওপর ভ্যাট আরোপ করা হয়নি।

গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শুরুর দিন থেকে মেট্রোরেলের টিকিটে ভ্যাট বসায় এনবিআর। তবে এ ভ্যাট আদায় নিয়ে শুরু থেকেই জটিলতা দেখা দেয়। পরে চলতি বছরের শুরুতে এক আদেশে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভ্যাট অব্যাহতি দেয় এনবিআর।

