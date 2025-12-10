এনসিপির মনোনয়ন: ১২৫ জনের তালিকায় নেই সামান্তা শারমিন

এনসিপির মনোনয়ন: ১২৫ জনের তালিকায় নেই সামান্তা শারমিন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ১২৫ জন মনোনীত প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছে। প্রথম ধাপের ঘোষিত এই মনোনয়নের তালিকায় জায়গা হয়নি দলটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিনের।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে বাংলামোটরে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়। মনোনয়ন ঘোষণা করেন দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন।
সংবাদ সম্মেলনে আখতার হোসেন দলের নেতাকর্মীদের শাপলা কলি মার্কার পক্ষে কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। পাশাপাশি দেশবাসীরও সহায়তা কামনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।
সামান্তা শারমিন দল গঠনের শুরু থেকেই শীর্ষ থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। এনসিপি গঠনের আগেও তিনি জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখপাত্র ছিলেন।
এমএইচএ/এএমএ