পুলিশের ৩১ কর্মকর্তাকে রদবদল
বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ৩১ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। এর মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ১৬ জন এবং সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ১৫ জন কর্মকর্তা রয়েছেন।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম স্বাক্ষরিত পৃথক সাতটি প্রজ্ঞাপনে এ বদলি করা হয়।
বদলি হওয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপাররা হলেন- চট্টগ্রামের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামানকে সিরাজগঞ্জে, সিলেট রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন সরকারকে সুনামগঞ্জে, পুলিশ সদরদপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোসফেকুর রহমানকে ঝিনাইদহে, খাগড়াছড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেনকে ঝিনাইদহে, সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাকির হোসাইনকে সিলেটে, সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. খায়রুল আমিনকে হবিগঞ্জে, খুলনা সি-সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবির সিদ্দিকী শুভ্রকে খুলনা সদরে, নওগাঁ ইন সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলামকে নওগাঁ, রেলওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রেজওয়ান দীপুকে ফরিদপুর ভাঙ্গা সার্কেল বদলি করা হয়েছে।
আরেক প্রজ্ঞাপনে, কঙ্গো মিশন শেষ করে পুলিশ সদরদপ্তরে রিপোর্ট করা মো. সালাউদ্দিনকে খুলনা সি-সার্কেলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
আরেক প্রজ্ঞাপনে সিআইডির মুহাম্মদ শাহদাৎ হোসাইনকে খাগড়াছড়ি জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
আরেকটি প্রজ্ঞাপনে রাজশাহীর আরএমপির সাবিনা ইয়াসমিনকে রাজশাহী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ের দেবদূত মজুমদারকে কক্সবাজার জেলায়, পুলিশ সদরদপ্তরে সংযুক্ত আবু ছালেহ মো. আনছার উদ্দীনকে বরিশাল গৌরনদী সার্কেলে, কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে সংযুক্ত মাহমুদুল হাসানকে কুমিল্লা জেলায় বদলি করা হয়েছে।
আরেক প্রজ্ঞাপনে অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটের মহরম আলীকে মানিকগঞ্জ জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
বদলি হওয়া সহকারী পুলিশ সুপাররা হলেন— খুলনা কেএমপির শিহাব করিমকে এসবিতে, চট্টগ্রাম সিএমপির মো. আবুল কালামকে নৌ পুলিশে, র্যাবের মো. মাজহারুল ইসলামকে এপিবিএনে এবং র্যাবের মো. মিজানুর রহমানকে এপিবিএনে বদলি করা হয়েছে।
আরেক প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ের সহকারী পুলিশ সুপার সৌমিত্র চাকমাকে চট্টগ্রামের সিএমপিতে, র্যাবের পার্থ প্রতীম বিশ্বাসকে ডিএমপিতে, র্যাবের এ কে এম আসিফ উদ দৌলাকে ফেনীর ছাগলনাইয়া সার্কেলে, এপিবিএনের হাবিবুর রহমানকে চট্টগ্রামের সিএমপিতে, গাজীপুর মেট্রোপলিটনের চৌধুরী মো. তানভীরকে ডিএমপিতে, র্যাবের মো. গোলাম মোর্শেদকে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী সার্কেলে, চট্টগ্রাম সিএমপির মাহমুদুল হাসানকে ফরিদপুরের নগরকান্দা সার্কেলে, চট্টগ্রাম সিএমপির মো. নূরে আল মাহমুদকে ডিএমপিতে, র্যাবের মো. উসমান গণিকে ডিএমপিতে, র্যাবের সৌমিক হাসানকে ডিএমপিতে এবং চট্টগ্রাম সিএমপির মো. মারেকুল করিমকে ডিএমপিতে বদলি করা হয়েছে।
