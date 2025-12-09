জাগপার নিবন্ধন পুনর্বহাল, নতুন প্রতীক চশমা
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপার নিবন্ধন পুনর্বহালের পাশাপাশি দলটির জন্য নতুন প্রতীক চশমা সংরক্ষণ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।
ইসি ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে জাগপাকে নিবন্ধন দিয়েছিল। কিন্তু শর্ত প্রতিপালন না করায় ২০২১ সালের ২৮ জানুয়ারি দলটির নিবন্ধন বাতিল করে গেজেট প্রকাশ করে তখনকার কমিশন।
এ সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সে বছরই হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন জাগপা সভাপতি তাসমিয়া প্রধান। এ বছরের মার্চে দলটিকে নিবন্ধন ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন আদালত। সেই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার নিবন্ধন পুনর্বহালের গেজেট প্রকাশ করলো ইসি।
গেজেটে বলা হয়, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২ অনুযায়ী নিবন্ধনের শর্তাদি পূরণ করায় ইসি সন্তুষ্ট হয়ে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টিকে ২০০৮ সালে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধন দেয় এবং প্রতীক হয় হুক্কা। এবার গত ৯ নভেম্বর তারা দলের নাম জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে জাগপা সংযোজন এবং দলের প্রতীক হুক্কার পরিবর্তে চশমা বরাদ্দের জন্য আবেদন করে। ইসি এ আবেদন গ্রহণ করে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের নাম জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা এবং প্রতীক চশমা নির্ধারণ করেছে।
আরপিও সংশোধন অধ্যাদেশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল প্রস্তুতির মধ্যে নির্বাচনি আইন ও বিধিতে আরেক দফা সংশোধনী এনে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) পাস হয় ৩ ডিসেম্বর। মঙ্গলবার এ সংশোধন অধ্যাদেশ জারি হয়েছে। সংশোধনের ফলে পোস্টাল ভোট সাধারণ ভোটের সঙ্গে একইসঙ্গে গণনা এবং একাধিক সিল থাকলে সেই ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে।
এমওএস/একিউএফ