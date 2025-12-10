রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সিইসির সাক্ষাৎ শেষ, এবার শুধু তফসিলের অপেক্ষা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার আগে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এ এম এম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন (ইসি) প্রতিনিধিদল।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সাক্ষাৎ শেষে তারা বেরিয়ে যান দুপুর ২টায়।
তবে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে গণমাধ্যমকে এড়িয়ে গেছেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। বেলা ১১টা থেকে বঙ্গভবনের সামনে গণমাধ্যমকর্মীরা অপেক্ষা করলেও ইসির প্রতিনিধিদল তাদের কোনো বক্তব্য দেননি।
রেওয়াজ অনুযায়ী, তফসিল ঘোষণার আগে সব ধরনের প্রস্তুতি অবহিত করা হয় রাষ্ট্রপতিকে। এরপর সিইসি বিটিভি-বেতারে ভাষণের মাধ্যম ভোটের তফসিল ঘোষণা করেন।
এদিন বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সিইসির ভাষণ রেকর্ড করার কথা রয়েছে। সকাল থেকেই আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের আশপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলনামূলক জোরদার করা হয়েছে।
এমওএস/এএমএ