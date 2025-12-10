৮ বা ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের তারিখ নির্ধারণ করা হবে

৮ বা ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটের তারিখ নির্ধারণ করা হবে
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তফসিল ঘোষণার জন্য প্রস্তুতি শেষ করতে যাচ্ছে এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে ইসি। আজ বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) ভাষণ রেকর্ড করা হবে।
জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের প্রস্তুতির সার্বিক বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। আজকালের মধ্যে তফসিল হবে। আজ ভাষণ রেকর্ড হবে।
বাগেরহাটের আসন নিয়ে আদালতের নির্দেশনা প্রভাব ফেলবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, এখন শুনলাম। প্রভাব ফেলার তো কথা নয়। আমাদের মতো আমরা (তফসিল) ঘোষণা দেবো। যদি ওইটা (বাগেরহাটের আসন) না দিতে হয়, না দেবো, অসুবিধা নেই। তফসিলের ভাষণ বুধবার রেকর্ড হলেও ঘোষণা আজকালের মধ্যে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
৮ বা ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আভাস
একজন নির্বাচন কমিশনার বলেন, ৮ ফেব্রুয়ারি বা ১২ ফেব্রুয়ারি, যে কোনো একদিন ভোটের তারিখ থাকছে। আজকালের মধ্যে তফসিল ঘোষণা করা হবে।
এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের বাকি চার সদস্য হচ্ছেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ, তাহমিদা আহমদ, মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। নির্বাচন কমিশন সচিব হিসেবে রয়েছেন আখতার আহমেদ।
বঙ্গভবন থেকে ফিরে নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ নির্বাচন ভবনে জানান, একই দিনে জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট হবে। ব্যালটের রং, ভোট গণনা পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেছেন সিইসি। নির্বাচন কমিশনের সার্বিক প্রস্তুতিতে রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
