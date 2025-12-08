ডিএমপির ৪ ডিসি-এসিকে পদায়ন

ডিএমপির ৪ ডিসি-এসিকে পদায়ন
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) ও সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) পদমর্যাদার চার কর্মকর্তাকে ভিন্ন বিভাগ ও জোনে পদায়ন করা হয়েছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত পৃথক দুই আদেশে এই পদায়ন করা হয়।
আদেশ অনুযায়ী, উপ-পুলিশ কমিশনার মো. আবু সাইমকে ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ফোর্স বিভাগে ও মো. রেজাউল করিমকে গোয়েন্দা-রমনা বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে।
আরেক আদেশে সহকারী পুলিশ কমিশনার পারভেজ রানাকে উত্তরা বিভাগে (পেট্রোল-উত্তরা পশ্চিম) ও মির্জা মো. সাইজুদ্দিনকে ট্রাফিক-মোহাম্মদপুর জোনে পদায়ন করা হয়েছে।
টিটি/একিউএফ/এমএস