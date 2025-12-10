  2. জাতীয়

র‌্যাবের কাজের অগ্রগতি অনেক, নতুন অভিযোগ নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০৩:৫৭ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। ফাইল ছবি

র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব) ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, এটি একটি প্রক্রিয়ার বিষয় এবং দেখা যাক বাংলাদেশ কতটুকু করতে পারে। র‌্যাবের কাজে স্পষ্টত অনেক অগ্রগতি হয়েছে, যা অনেকে স্বীকার করেন।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে র‌্যাব যা করেছে তার তুলনায় কিছু অভিযোগ থাকতে পারে। কিন্তু অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এ সরকারের প্রচেষ্টার কোনো অভাব নেই। কারও যেন মানবাধিকার লঙ্ঘিত না হয়, কেউ যেন নিখোঁজ না হয়, কেউ যেন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার না হয়, এ বিষয়ে সরকারের শতভাগ কমিটমেন্ট রয়েছে।

৫ আগস্টের পর বাংলাদেশের কোনো শাসকের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের সম্ভাবনা আছে কি না— এমন প্রশ্নে তৌহিদ হোসেন বলেন, আসলে তার মনে হয় না। কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না এ ধরনের কোনো অভিযোগ আসছে।

বিগত সরকারের সময় থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (জিসোমিয়া) নিয়ে আলোচনা চলছিল। চুক্তির অগ্রগতি নিয়ে তিনি বলেন, এটি বরং আরও অগ্রগতি হোক। আলোচনা তো অনেক দিন ধরে চলছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানিয়েছে, গত ১১ মাসে বাংলাদেশে ২৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হয়েছেন। এ বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো কোনো বার্তা দিচ্ছে কি না— এমন প্রশ্নে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এ তথ্য তিনি বিস্তারিত বলতে পারবেন না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভালো বলতে পারবে। কোনো প্রতিষ্ঠান তার স্তর পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাঠায়নি।

