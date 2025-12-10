মিয়ানমারে পাচারের সময় খাদ্যদ্রব্যসহ ১২ জন আটক

মিয়ানমারে পাচারের সময় খাদ্যদ্রব্যসহ ১২ জন আটক
মিয়ানমারে পাচারের সময় বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যসহ ১২ পাচারকারীকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৯ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা থেকে মধ্যরাত ২টা পর্যন্ত কোস্টগার্ড নোয়াখালীর হাতিয়া থানাধীন চেয়ারম্যান ঘাট সংলগ্ন মেঘনা নদীতে একটি বিশেষ অভিযান চালায়।
অভিযান চলাকালীন সন্দেহজনক ১টি ফিশিং বোটে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহনকৃত প্রায় ৩১ লাখ ৩৪ হাজার টাকা মূল্যের ২৪৭ বস্তা হলুদ, ২৩৩ বস্তা মাসকালাই ডাল, ৩২ বস্তা কাঠ বাদামসহ ১২ পাচারকারীকে আটক করা হয়।
জব্দ করা বোট, আলামত ও আটক করা পাচারকারীদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
কমান্ডার সিয়াম-উল-হক আরও বলেন, চোরাচালান রোধে কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
টিটি/এমআইএইচএস