মতিঝিলে বাসার সিঁড়ির পাশে পড়ে ছিল মরদেহ, শরীরে ‘আঘাতের চিহ্ন’

মতিঝিলে বাসার সিঁড়ির পাশে পড়ে ছিল মরদেহ, শরীরে ‘আঘাতের চিহ্ন’
রাজধানীর মতিঝিল থানাধীন এলাকার একটি বাসার সিঁড়ির পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় (৫০) এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। এর আগে মঙ্গলবার রাতে মতিঝিলের আরামবাগ এলাকার করিম ভিলা নামের একটি ভবনের চতুর্থ তলা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
মতিঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাজী আরমান হোসেন জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
তিনি জানান, মৃত ব্যক্তির নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। নিহতের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রযুক্তির সহায়তায় ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।
এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান বলেও জানিয়েছেন এসআই আরমান।
