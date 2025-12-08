  2. জাতীয়

প্রশিক্ষণ নিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় যাচ্ছেন রেলকর্মীরা

প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক (লোকোমোটিভ, যাত্রীবাহী কোচ, ওয়াগন) ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় যাচ্ছেন সংশ্লিষ্ট রেলকর্মীরা।

‘বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টক ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ প্রথম কর্মী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের অনুদান প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের লোকোমোটিভ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা (সিনিয়র তথ্য অফিসার) রেজাউল করিম সিদ্দিকী এক বার্তায় বিষয়টি জানান।

রেজাউল করিম সিদ্দিকী জানান, প্রশিক্ষণে বিভিন্ন লোকোমোটিভ কারখানা ও লোকোসেডের মোট দশ জন এবং সমন্বয়ক হিসেবে দুইজন কর্মকর্তা অংশ নিচ্ছেন। বুধবার ৯ ডিসেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণটি দক্ষিণ কোরিয়ার বুশানে কোরিয়া রেল ওয়ার্কশপে অনুষ্ঠিত হবে। প্রকল্পটি দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের অর্থ সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, আজ দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন রেলকর্মীরা। প্রকল্পের আওতায় এর আগে পাহাড়তলী ডিজেল ওয়ার্কশপে দুই দফায় ৬০ জন কর্মী অংশ নেন। কোরিয়ান প্রশিক্ষকরা তাদের প্রশিক্ষণ দেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে পরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েকে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করেন। ওই মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের নির্বাচন করা হয়েছে।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম প্রশিক্ষণার্থীদের শুভকামনা জানান এবং আন্তরিকভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের অনুরোধ জানান। তিনি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালককে ধন্যবাদ জানান।

রেল সংশ্লিষ্টরা মনে করছে, কর্মী পর্যায়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে কাজ করতে উৎসাহ জোগাবে। তারা এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

