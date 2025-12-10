ঢাকায় ইউএনওডিসি কান্ট্রি অফিস চাইলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
ঢাকায় একটি ইউএনওডিসি (জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক কার্যালয়) কান্ট্রি অফিস প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন। বাংলাদেশ–ইউএনওডিসির সহযোগিতা আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করতে এ ধরনের অফিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ইউএনওডিসির নবনিযুক্ত আঞ্চলিক প্রতিনিধি ক্রিস্টিয়ান হোলগ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি এ কথা বলেন।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ক্রিস্টিয়ান হোলগ পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে তার পরিচয়পত্র পেশ করেন। এসময় তিনি ইউএনওডিসির চলমান কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিস্তারিত তুলে ধরেন। হোলগ জানান, মাদক ও মানবপাচার, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদসহ আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ মোকাবিলায় বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্ব আরও জোরদার করতে চান তারা। গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দেশের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহও ব্যক্ত করেন তিনি।
ঢাকায় প্রথম সফরে ক্রিস্টিয়ান হোলগকে স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, বাংলাদেশ ও ইউএনওডিসির মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা সময়ের দাবি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দুই পক্ষের প্রস্তাবিত সহযোগিতা কাঠামো চূড়ান্ত হলে তা ভবিষ্যতে বাস্তব অবদান রাখবে।
একই সঙ্গে তিনি বলেন, ঢাকায় একটি ইউএনওডিসি কান্ট্রি অফিস প্রতিষ্ঠা হলে অপরাধ দমন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যৌথ উদ্যোগ আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা সম্ভব হবে।
রোহিঙ্গা সংকট প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, রোহিঙ্গাদের দ্রুত মিয়ানমারে প্রত্যাবাসন না হলে এই অঞ্চলে মাদকসহ অন্যান্য সংগঠিত অপরাধ মোকাবিলায় বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ আরও কঠিন হয়ে উঠবে। তাই দ্রুত প্রত্যাবাসন অপরিহার্য।
সেদিনই ক্রিস্টিয়ান হোলগ পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গেও পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন।
