সূত্রাপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত বৃদ্ধের ঢামেকে মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৬ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/ফাইল ছবি

রাজধানীর সূত্রাপুর থানা এলাকায় রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত তুলসী দাস (৬০) নামের এক ব্যক্তি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ঢামেক হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত তুলসী দাসের ছেলে শুভ দাস জানান, গত মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে সূত্রাপুর উইসডোম স্কুলের পাশে রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল তার বাবাকে ধাক্কা দেয়। পরে খবর পেয়ে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে এবং অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার ভোরে তিনি মারা যান।

তুলসী দাস সূত্রাপুর জাস্টিস চার্চ এলাকার ৩৯ নম্বর বাসার মৃত প্রকাশ চন্দ্র দাসের সন্তান। তার দুই পুত্রসন্তান রয়েছে।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

