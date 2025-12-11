জুলাই অভ্যুত্থানের তথ্য সংরক্ষণ করবে ‘মনসুন প্রোটেস্ট আর্কাইভস’
জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার তথ্য সংরক্ষণের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘মনসুন প্রোটেস্ট আর্কাইভস’ উদ্বোধন করা হয়েছে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করা হয়।
জাতিসংঘের ওএইচসিএইচআর বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হুমা খান বলেন, এটি বাংলাদেশের ইতিহাস সংরক্ষণ, সত্যকে ধরে রাখা এবং ঐতিহাসিক নথি সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
আর্কাইভটি টেক গ্লোবাল ইনস্টিটিউট (টিজিআই), ইন্টারন্যাশনাল ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস প্রজেক্ট (আইটিজেপি) এবং নেত্র নিউজ যৌথভাবে তৈরি করেছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হুমা খান, সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যান, শহীদ মোহাম্মদ হৃদয়ের বোন জেসমিন আক্তার এবং টিজিআই-এর কান্ট্রি হেড ফৌজিয়া আফরোজসহ একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
মনসুন প্রোটেস্ট আর্কাইভসে ৯৩৩ জন ভুক্তভোগীর যাচাইকৃত তথ্য এবং ৮ হাজারের বেশি অডিও-ভিডিও প্রমাণ সংরক্ষিত রয়েছে। এতে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য, হত্যার স্থান, সময়, মৃত্যুর কারণ এবং অন্যান্য ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আর্কাইভটি নতুন অনুসন্ধান ও প্রমাণ যোগ করে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করা হবে।
আর্কাইভের ওয়েবসাইটে দুটি অনুসন্ধানী তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় ‘গাজীপুর: এভিডেন্স অব আ মার্ডার’ এবং ‘অ্যানাটমি অব বিজিবি শুটিং ইন রামপুরা’, যা টিজিআই, আইটিজেপি এবং দ্য ডেইলি স্টারের সহযোগিতায় নির্মিত। প্রথম তথ্যচিত্রে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পুলিশের হাতে মোহাম্মদ হৃদয়ের হত্যার ফরেনসিক বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে।
হৃদয়ের বোন জেসমিন আক্তার বলেন, ‘আমার ভাইকে এখনো শহীদের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এতো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।’
সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যান বলেন, অন্যান্য দেশে এমন ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা রয়েছে, বাংলাদেশেও এটি চালু হওয়া উচিত। শহীদ সাংবাদিক প্রিয়র মা শামসী আরা জামান বলেন, ক্ষমতাচ্যুত সরকার প্রিয়র ন্যায়বিচারের পথ অবরুদ্ধ করেছিল।
জুলাই বিপ্লবের সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা বলেন, আন্দোলনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সমানভাবে সাহসী ছিলেন। ফৌজিয়া আফরোজ বলেন, এটি কেবল আর্কাইভ নয়, এটি ন্যায়বিচার, জবাবদিহি এবং সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।
মনসুন প্রোটেস্ট আর্কাইভসের ওয়েবসাইট www.monsoonprotestsarchive.com সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
জেপিআই/এমকেআর/জেআইএম