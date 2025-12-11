  2. জাতীয়

রাতের দুই ভূমিকম্পের উৎপত্তি বিয়ানীবাজার ও বড়লেখায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৯ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
সিলেটে মধ্যরাতে ৫ মিনিটের ব্যবধানে দুইবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ২টা ৫০ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে প্রথমবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এরপর ২টা ৫৫ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে দ্বিতীয়বার ভূমিকম্প হয়। দুটি ভূমিকম্পই মৃদু ছিল।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্রের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

এতে আরও বলা হয়, ২টা ৫০ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে হওয়া ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল সিলেটে বিয়ানীবাজারে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩.৫। এছাড়া ২টা ৫৫ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে হওয়া ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল মৌলভীবাজারের বড়লেখা। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৩।

