  2. খেলাধুলা

ওয়েলিংটনে ১২ উইকেটের দিনে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০০ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ওয়েলিংটনে ১২ উইকেটের দিনে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন টেস্টের দ্বিতীয় দিনে পড়লো ১২ উইকেট। বোলারদের দাপট দেখানো দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এগিয়ে আছে নিউজিল্যান্ড। ২ উইকেটে ৩২ রান নিয়ে দিন শেষ করেছে ক্যারিবীয়রা। এখনও তারা পিছিয়ে ৪১ রানে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২০৫ রানে অলআউট করে দিয়ে বিনা উইকেটে ২৪ রান নিয়ে প্রথম দিন শেষ করেছিল নিউজিল্যান্ড। ডেভন কনওয়ে আর মিচেল হে-এর জোড়া ফিফটিতে ভর করে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২৭৮ রান তুলে স্বাগতিকরা। প্রথম ইনিংসেই ৭৩ রানের লিড পেয়ে যায় কিউইরা।

কনওয়ে ৬০ আর মিচেল হে করেন ৬১ রান। এছাড়া কেন উইলিয়ামসন ৩৭, ড্যারিল মিচেল ২৫ আর শেষদিকে জ্যাক ফকসের ব্যাট থেকে আসে অপরাজিত ২৩ রান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যান্ডারসন ফিলিপ ৩টি আর কেমার রোচ নেন ২টি উইকেট।

জবাবে শুরুটা দেখেশুনে করলেও দিনের শেষ দুই ওভারে এসে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জন ক্যাম্পবেল ১৫ আর নাইটওয়াচম্যান অ্যান্ডারসন ফিলিপ আউট হন ০ রানেই।

এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।