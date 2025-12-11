  2. জাতীয়

১৯ দিন ঢাকায় ভিসা আবেদন নেবে না ইন্দোনেশিয়া

প্রকাশিত: ০১:৩২ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
আগামী ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রশাসনিক কাজের কারণে ইন্দোনেশিয়ার ভিসা গ্রহণ ও জমা দেওয়ার কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত থাকবে।

মঙ্গলবার (১১ ডিসেম্বর) রা‌তে ঢাকার ইন্দোনেশিয়ান দূতাবাস এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে।

এতে উল্লেখ করা হয়, আগামী ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি সময়ের মধ্যে কোনো ভিসা আবেদন জমা নেওয়া হবে না এবং নতুন ভিসা প্রসেসিংও করা হবে না।

১৪ ডিসেম্বরের আগে যারা ভিসার জন্য আবেদন করেছেন তারা পূর্বনির্ধারিত তারিখে পাসপোর্ট বা ভিসা সংগ্রহ করতে পারবেন।

আগামী ৪ জানুয়ারি থেকে পুনরায় স্বাভাবিক নিয়মে ভিসা আবেদন জমা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা নেওয়া হ‌বে।

