ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ সাবেক গোয়েন্দা প্রধানকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড

ইমরান খানের ঘনিষ্ঠ সাবেক গোয়েন্দা প্রধানকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড
পাকিস্তানের শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)-এর সাবেক মহাপরিচালক ফাইজ হামিদকে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা লঙ্ঘন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন সামরিক আদালত। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বরর) পাকিস্তান সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ফাইজ হামিদ রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য ফাঁস, ক্ষমতার অপব্যবহার, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা এবং অন্যান্য ব্যক্তির ক্ষতির কারণ হওয়ার মতো অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।
সুপ্রিম কোর্টের নথি অনুযায়ী, তিনি একটি বেসরকারি রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর কোম্পানিতে অভিযান চালানোসহ ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের মুখোমুখি ছিলেন। পাকিস্তানের সামরিক কাঠামোতে আইএসআই প্রধানকে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রভাবশালী পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, দীর্ঘ ও বিস্তারিত আইনি প্রক্রিয়ার পর সকল অভিযোগে দোষী প্রমাণিত হওয়ার ভিত্তিতে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে তাকে ১৪ বছরের কঠোর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ইমরান খান সরকারের সময় ফাইজ হামিদ ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ।
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে তিনি পাকিস্তান আর্মি অ্যাক্টের একাধিক ধারা ভঙ্গ করেছেন এবং তাকে সব সামরিক পদবি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।
একসময় সেনাপ্রধান হওয়ার সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত ফাইজ হামিদ ইমরান খানের পতনের কিছুদিন পর আগাম অবসর নেন।
তিনি আফগান তালেবানের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ২০২১ সালের আগস্টে তালেবানের ক্ষমতায় ফেরার পর তিনি বলেছিলেন—তাদের ফিরে আসা ভালোভাবেই কাজ করবে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম