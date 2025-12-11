  2. রাজনীতি

যুব অধিকার পরিষদ

পদত্যাগকারী ২ উপদেষ্টাকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৯ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
পদত্যাগকারী দুই উপদেষ্টাকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া থেকে বিরত রাখার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ যুব অধিকার পরিষদ। এছাড়া দুই উপদেষ্টার বিরুদ্ধে তদন্ত না করলে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ঘেরাও করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সংগঠনটি।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকালে বিজয়নগরের আল রাজী কমপ্লেক্সের সামনে এক সংবাদ সন্মেলনে এ দাবি জানায় যুব অধিকার পরিষদ।

সংবাদ সম্মেলনে যুব অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নাদিম হাসান বলেন, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত সাবেক উপদেষ্টা ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচনে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া যাবে না। উপদেষ্টার পিএস-এপিএসদের দুর্নীতির মামলাগুলো অদৃশ্য কারণে নিষ্পত্তি করছে না দুদক। সরকারের শেষ মুহুর্তে এসে তফসিলের মুহূর্তে এসে পদত্যাগ করে নির্বাচনে অংশ নেওয়া জাতির সঙ্গে প্রতারণা। যে সরকারের অধীনে নির্বাচন সেই সরকারের সদ্য সাবেক উপদেষ্টারাই প্রার্থী। অর্থাৎ, এই নির্বাচন কখনোই নিরপেক্ষ হতে পারে না। এই নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে হলে তাদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সহযোগীদের দুর্নীতির দায় নিষ্পত্তি না হয়, উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের নিষ্পত্তি না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।

তিনি বলেন, পদত্যাগকারী এই উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে নিজের সম্ভাব্য নির্বাচনি আসনে অস্বাভাবিক বরাদ্দ অনুমোদন দেওয়া, প্রভাব খাটিয়ে ভোটার হওয়া, পিস্তলের লাইসেন্স নেওয়াসহ অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে।

সভাপতি মনজুর মুরশেদ মামুন বলেন, কোন কোন উপদেষ্টাকে টেন পার্সেন্ট উপদেষ্টা ডাকা হয়। আমরা বারবার দুদককে বলেছি দ্রুত তদন্ত প্রতিবেদন জাতির সামনে প্রকাশ করতে, উপদেষ্টার অবৈধ সম্পদের অনুসন্ধান করতে। দুদক কর্ণপাত করেনাই। মূলত দুদক নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। অবৈধ ক্ষমতা খাটিয়ে দুদককে অনুগত দাস বানিয়ে রাখা হয়েছে।

আগামী বৃহস্পতিবার আমরা নির্বাচন কমিশনে স্বারকলিপি দেবো দুর্নীতির অভিযোগ অভিযুক্ত কোনো উপদেষ্টা বা ব্যাক্তি যেন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে।

এ সময় ৭ দিনের ভেতরে দুদকের কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান না হলে দুদকের সামনে অবস্থান কর্মসূচিসহ ঘেরাওয়ের মতো কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হবো বলে জানান যুব অধিকারের পরিষদের সভাপতি।

