মিশরে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের আনাস

মিশরে হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের আনাস
মিশরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত ৩২তম আন্তর্জাতিক হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাংলাদেশের হাফেজ আনাস বিন আতিক (১৪)।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ৬ থেকে ১০ ডিসেম্বর এ প্রতিযোগিতা হয়।
প্রতিযোগিতায় মিশরের পাশাপাশি বিশ্বের ৭০টি দেশের প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রথম স্থান অর্জন করায় আনাসকে ছয় লাখ মিশরীয় পাউন্ড (প্রায় ১৭ লাখ টাকা) ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।
এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য হাফেজ আনাস বিন আতিককে গত ৭ অক্টোবর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের বিচারকদের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়।
আনাস বিন আতিক ঢাকার মারকাজুত তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসার ছাত্র। সে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আতিকুর রহমান ও নাছিমা রহমান দম্পতির সন্তান।
