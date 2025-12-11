  2. দেশজুড়ে

নাটোরে ফের রেললাইনে বড় ফাটল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
নাটোরের বাগাতিপাড়ায় পরপর দুদিন পৃথক স্থানে রেললাইনে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে। এতে স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। নিয়মিত রেললাইনে ফাটল দেখা দেওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আব্দুলপুর থেকে রাজশাহী অভিমুখে লোকমানপুর রেলস্টেশন থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে মালিগাছি অরক্ষিত লেভেলক্রসিং এলাকার রেললাইনে ফাটল দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে রেলওয়ের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাল পতাকা টাঙিয়ে সতর্ক সংকেত দেন। ফলে ওই অংশ দিয়ে ট্রেনগুলো ধীরগতিতে চলাচল করছে।

স্থানীয়রা জানান, রাতের কোনো একসময় লাইনে ফাটল সৃষ্টি হতে পারে। মাঝরাতের ট্রেনগুলো দ্রুতগতিতেই ভাঙা অংশ অতিক্রম করেছে। বারবার রেললাইন ভেঙে যাওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনার শঙ্কা ক্রমে বাড়ছে। প্রায় প্রতিদিন এমন ঘটনা ঘটায় তারা চরম উৎকণ্ঠায় রয়েছেন।

এর আগে ১০ ডিসেম্বর রাতেও উপজেলার গাঁওপাড়া অরক্ষিত লেভেলক্রসিং এলাকায় রেললাইনে বড় ফাটল দেখা যায় বলে জানান স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে আব্দুলপুর রেলওয়ে মাস্টার জামিল ও আড়ানী রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মোশাররফ হোসেন জানান, সকাল সাড়ে ৬টার দিকে কন্ট্রোলের মাধ্যমে জানতে পারি ২২৯ এর ৪/৫ নম্বর পিলার এলাকায় রেললাইন ভেঙে গেছে। খবর পেয়ে রেলওয়ের মিস্ত্রিরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে লাল পতাকা টাঙিয়ে সতর্কতা জোরদার করেন। ধীরগতিতে ট্রেন পারাপার করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে চারটি ট্রেন নিরাপদে অতিক্রম করেছে। সংস্কার কাজ চলছে, অল্প সময়ের মধ্যে মেরামত সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি।

