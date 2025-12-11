স্কুলছাত্রীকে অপহরণের ঘটনায় ট্যুরিস্ট পুলিশ সদস্য বরখাস্ত

স্কুলছাত্রীকে অপহরণের ঘটনায় ট্যুরিস্ট পুলিশ সদস্য বরখাস্ত
কুষ্টিয়ায় এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে টুরিস্ট পুলিশের এক সদস্যসহ অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ওই পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
অপহরণের শিকার ওই শিক্ষার্থী কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। সে কুষ্টিয়া শহরের পূর্ব মজমপুর সাদ্দাম বাজার গলির বাসিন্দা। এ ঘটনায় স্কুল শিক্ষার্থীর মা বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি মামলা করেছেন।
অভিযুক্ত ট্যুরিস্ট পুলিশ মো. স্বপন (২৬) বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত। গত পাঁচ মাস ধরে তিনি বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ভিকটিমকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে উত্ত্যক্ত করে আসছিলেন। গত ১৮ নভেম্বর দুপুরে ভাড়া বাসার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় স্বপনসহ অজ্ঞাতপরিচয় ২-৩ জন মোটরসাইকেলে এসে তাকে তুলে নিয়ে যান।
এ বিষয়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাজী শামসুল আলম বলেন, আমরা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করছি। আশা করি, খুব শিগগির ভিকটিমকে উদ্ধার করতে পারবো।
ঢাকা টুরিস্ট পুলিশের এসপি মখলেসুর রহমান বলেন, ‘এ ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য স্বপনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।’
কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন, ভিকটিমকে উদ্ধারে পুলিশ সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। আসামিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আল-মামুন সাগর/এসআর/জেআইএম