স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে কর্মচারীদের বিক্ষোভ
দৈনিকভিত্তিতে কর্মরতদের স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে কাফনের কাপড় পরে বিক্ষোভ করেছেন চট্টগ্রাম ওয়াসার অস্থায়ী কর্মচারীরা। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুরে প্রতিষ্ঠানটির মূল ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে তারা এই কর্মসূচি পালন করেন।
বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, মামলা চলমান থাকা অবস্থায় তাদের স্থায়ী না করে উল্টো নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করলেও তাদের উপেক্ষা করে নতুন জনবল নিয়োগের উদ্যোগ পরিকল্পিত বলে দাবি করেন তারা।
এক বিক্ষোভকারী বলেন, ওয়াসার সংকটকালে আমাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো। আগে আমাদের বৈধতা দেওয়া হোক, এরপর অন্য কাউকে নিয়োগ দিক। হাইকোর্টে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ আদালত অবমাননার সামিল।
তাদের অভিযোগ, বিগত বছরগুলোতে যেমন বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, এখনো একইভাবে তাদের উপেক্ষা করা হচ্ছে।
চট্টগ্রাম ওয়াসায় বর্তমানে দৈনিকভিত্তিতে দুই শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে জানতে চট্টগ্রাম ওয়াসার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন) শারমিন আলমের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
