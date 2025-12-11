  2. জাতীয়

মেট্রোরেলের ভ্যাট প্রত্যাহারে সরকারের ক্ষতি হবে ৪০ কোটি টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৫৮ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

জনস্বার্থ বিবেচনায় মেট্রোরেলের ভ্যাট প্রত্যাহারের ফলে সরকারের প্রায় ৪০ কোটি টাকা ক্ষতি হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

তিনি বলেন, মেট্রোরেল যেহেতু ঢাকার মানুষের যাতায়াতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে, সেজন্য এই মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

শফিকুল আলম, বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ভ্যাট প্রত্যাহারের এ সিদ্ধান্ত হয়।

