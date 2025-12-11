  2. সাহিত্য

ছোটদের সময় শিশুসাহিত্য পুরস্কার পাচ্ছেন ৬ লেখক

সাহিত্য ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ছোটদের সময় শিশুসাহিত্য পুরস্কার, ফাইল ছবি

ছোটদের সময় শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০২৫ পাচ্ছেন দেশের ৬ গুণী লেখক। তারা হলেন খালেদ হোসাইন, আহমদ মতিউর রহমান, আশরাফুন্নেছা দুলু, মনসুর আজিজ, আমিরুল মোমেনীন মানিক ও আশিক মুস্তাফা। ১১ ডিসেম্বর ছোটদের সময় সম্পাদক মামুন সারওয়ার স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ছড়াসাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য খালেদ হোসাইন ও আহমদ মতিউর রহমানকে এ পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। ছোটদের সময় প্রকাশিত তিনটি বই, যথাক্রমে গল্পগ্রন্থ ‘ঈগল খরশোগ ও গুবরে পোকা’র জন্য আশরাফুন্নেছা দুলু, অনুবাদগ্রন্থ ‌‘লৌহদানব’র জন্য মনসুর আজিজ ও জুলাই বিপ্লব বিষয়ক উপন্যাস ‘গোয়েন্দা কবলে মুগ্ধ’র জন্য আমিরুল মোমেনীন মানিককে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে জুরি বোর্ড। একইসঙ্গে গল্পগ্রন্থ ‘ভাত খাওয়ানোর গল্প’র জন্য আশিক মুস্তাফাকে দেওয়া হবে এই পুরস্কার।

আগামী ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে দিনব্যাপি ছোটদের সময় যুগপূর্তি শিশুসাহিত্য উৎসব অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে ৬ লেখকের হাতে ক্রেস্ট, সনদ ও নগদ অর্থ তুলে দেবেন অতিথিরা।

এদিন সেমিনার, ছড়া-কবিতা পাঠ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, শিশুকিশোর গল্পবলা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ মোট ৬টি পর্বে আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকাল ১০টায় প্রধান অতিথি থাকবেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ।

