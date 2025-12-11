  2. জাতীয়

সচিবালয়ে আন্দোলন: কঠোর অবস্থানে সরকার, ৪ কর্মচারী পুলিশ হেফাজতে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৮ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
সচিবালয়ে আন্দোলন: কঠোর অবস্থানে সরকার, ৪ কর্মচারী পুলিশ হেফাজতে
বুধবার অর্থ উপদেষ্টাকে ৬ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন কর্মচারীরা/ফাইল ছবি

সচিবালয়ে আন্দোলন করা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। সচিবালয় ভাতার দাবিতে বুধবার অর্থ উপদেষ্টাকে ৬ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন কর্মচারীরা। এরপর বৃহস্পতিবারও তারা সচিবালয় ভাতার প্রজ্ঞাপনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে চারজনকে হেফাজতে নেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

এর মধ্যে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া বাংলাদেশ সচিবালয় কর্মকর্তা-কর্মচারী সংযুক্ত পরিষদের একাংশের সভাপতি মো. বাদিউল কবীরও রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে তাদের পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে ডিএমপির ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি ডিভিশনের যুগ্ম-কমিশনার সানা শামীনুর রহমান সাংবাদিকদের বলেন, রোববার থেকে সচিবালয় বন্ধের একটা হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে এই মুহূর্তে আমরা এই অন দ্য স্পট চারজনকে গ্রেফতার করেছি। এটা আপনারাও দেখেছেন। এখানে আমরা যাচাই-বাছাই করে দেখবো কার কতটুকু দায়-দায়িত্ব রয়েছে।

আরও পড়ুন
সচিবালয় ভাতার দাবিতে অবরুদ্ধ অর্থ উপদেষ্টা
৬ ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর সচিবালয় ছাড়লেন অর্থ উপদেষ্টা

তিনি বলেন, গতকালের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ আমাদের কাছে রয়েছে, আপনাদের কাছেও রয়েছে। গতকালও আমি দুই দুইবার তাদের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ শেষ করার জন্য বলেছিলাম। কিন্তু সেই বিষয়টি তারা আমলেই নেয়নি। সুতরাং এই মুহূর্তে যাদের নেওয়া হয়েছে, অন দ্য স্পট যারা আইন ভঙ্গ করেছে, শুধু আমরা তাদের বেছে বেছে কয়েকজনকে নিয়েছি। এটা যদি অব্যাহত থাকে, যত মানুষ আইন ভঙ্গ করবে, আমরা সবাইকে আইনের আওতায় আনবো।

আরএমএম/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।