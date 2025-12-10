  2. জাতীয়

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠিয়ে অর্থ আত্মসাৎ: আরও ৬০ মামলা করবে দুদক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
দুর্নীতি দমন কমিশন- দুদক

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের অভিযোগে ৬০ রিক্রুটিং এজেন্সির ১২৪ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ৬০টি মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব মামলায় সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে ৪ হাজার ৫৪৫ কোটি ২০ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা বেশি নিয় আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন বিষয়টি জানিয়েছেন। অনুমোদিত মামলায় ৬০ রিক্রুটিং এজেন্সির ১২৪ জনের বিরুদ্ধে ৪ হাজার ৫৪৫ কোটি ২০ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা বেশি নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। মোট ২ লাখ ৬৭ হাজার ২৭৬ জনের কাছ থেকে এসব টাকা নেওয়া হয়।

বিভিন্ন অনিয়ম ও সিন্ডিকেটের কারণে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নেওয়া বন্ধ করেছিল মালয়েশিয়া। ২০২১ সালের ১৯ ডিসেম্বর ফের বাংলাদেশের সঙ্গে শ্রমিক নেওয়ার চুক্তি করে দেশটি। তখন শ্রমিক ভিসায় দেশটিতে যেতে সর্বোচ্চ ৭৮ হাজার ৫৪০ টাকা ফি নির্ধারণ করে সরকার। ২০২২ সালে এক অফিস আদেশে এই ফি নির্ধারণ করেছিল প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

অভিযোগ আছে, সরকার নির্ধারিত ফির চেয়ে ৫ গুণ বেশি অর্থ আদায় করেছে এজেন্সিগুলো। এই অভিযোগে একাধিক এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক। এসব মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১২০(বি), ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫(ক), ৪২০ ও ৪০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

