আসিফ-মাহফুজের পদত্যাগ
নতুন উপদেষ্টা নিয়োগে ড. ইউনূসই সিদ্ধান্ত নেবেন: প্রেস সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার পদত্যাগের পর তাদের স্থলে নতুন কাউকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে? নাকি উপদেষ্টাদের মধ্যে থেকেই কেউ অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এ মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব পাবেন তা নিয়ে নানা কথাবার্তা হচ্ছে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার বাইরে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন ‘বিষয়টি পুরোপুরি প্রধান উপদেষ্টার এখতিয়ার। প্রধান উপদেষ্টা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। অতি শিগগির জানা যাবে।’
দুই উপদেষ্টা পদত্যাগের কোনো কারণ উল্লেখ করেছেন কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি পদত্যাগপত্র দেখিনি।
