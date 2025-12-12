হাদিকে গুলি নির্বাচনি পরিবেশের জন্য অশনি সংকেত: রাশেদুল ইসলাম
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর বর্বরোচিত হামলায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন শেরপুর-১ (সদর) আসনে দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী হাফেজ রাশেদুল ইসলাম। এ ঘটনাকে নির্বাচনি পরিবেশের জন্য একটি অশনি সংকেত বলে মন্তব্য করেন তিনি।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের এ কথা বলেন রাশেদুল ইসলাম। তিনি শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি।
রাশেদুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার মাত্র একদিন না যেতেই এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা নির্বাচনি পরিবেশের জন্য একটি অশনি সংকেত। দেশের বিভিন্ন স্থানে যেভাবে প্রার্থীদের ওপর ধারাবাহিকভাবে হামলা চলছে, তার চূড়ান্ত প্রকাশ হিসেবে আমরা ওসমান হাদীর ওপর হামলায় দেখলাম। আমি শেরপুর জেলার একজন সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে এই নির্মম ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দাবি, অবিলম্বে হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করতে হবে।
মো. নাঈম ইসলাম/এসআর