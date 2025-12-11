নির্বাচনে কোনো গাফিলতি সহ্য করা হবে না: সিইসি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে কোনো গাফিলতি ও শিথিলতা সহ্য করা হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, মনে রাখবেন এবারের নির্বাচনে কোনো শিথিলতা বা গাফিলতি সহ্য করা হবে না। একটি সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে সংবাদ মাধ্যম ও পর্যবেক্ষক সংস্থার সহকর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। আপনারা স্বাধীনভাবে সর্বোচ্চ পেশাদারত্ব নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন। এটি আমাদের প্রত্যাশা।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এ তফসিল ঘোষণা করেন সিইসি। তার ভাষণটি বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচার করা হয়। তফসিল ঘোষণার সময় এ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন সিইসি।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ব্যক্তি ভোটার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমার আহ্বান— চলুন আমরা আমাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করি এবং ভোটে সক্রিয়ভাবে অংশ নিই। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে অসত্য তথ্য ও অপতত্ত্বের বিস্তার দিন দিন বাড়ছে। এতে প্রতিপক্ষ দল বা প্রার্থীকে হেয় করার পাশাপাশি নারীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক প্রচারণা বেড়ে আমাদের ঐতিহ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নির্বাচন কলুষিত হয়।
দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী এসব রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমি সাধারণ মানুষকে অনুরোধ জানাচ্ছি— অসত্য বা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত কোনো তথ্যের দিকে কান দেবেন না, গ্রহণ করবেন না। মনে রাখবেন, অসত্য তথ্য শেয়ার করাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
এবার নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ও দলগুলোর প্রতি আমার অনুরোধ— আচরণবিধি মেনে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর নির্বাচন নিশ্চিত করুন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা নিশ্চিত করে ভোটারদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করুন। নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী সহকর্মীবৃন্দ নির্বাচন কমিশনের অংশ হিসেবে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করবেন।
