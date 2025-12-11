বিমানবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হলো ৪৪১ জন
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ৫৩তম নব বিমানসেনা দলের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে ৪৪১ জন রিক্রুট বিমানবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হলো।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) মৌলভীবাজার জেলার বাবিবা স্টেশন শমশেরনগরে অবস্থিত রিক্রুটস্ ট্রেনিং স্কুলে (আরটিএস) এ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এ কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে আজ মোট ৪৪১ জন রিক্রুট বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হলো।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং আকর্ষণীয় মার্চ-পাস্টের অভিবাদন গ্রহণ করেন। এরপর তিনি কৃতি রিক্রুটদের মধ্যে ট্রফি বিতরণ করেন।
বিমানবাহিনী প্রধান তার বক্তব্যে রিক্রুটদের সততা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে বিমানবাহিনীর যোগ্য বিমানসেনা হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, তারা অকৃত্রিম দেশপ্রেমের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলার আকাশ মুক্ত রাখার দৃঢ় অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সক্রিয় অবদান রাখবে।
এসি-২ মো. ওমর ইবনে নোমান এবং এসি-২ রেদোয়ান আহম্মেদ যথাক্রমে শিক্ষা ও জেনারেল সার্ভিস ট্রেনিংয়ে সেরা রিক্রুট বিবেচিত হন। এসি-২ মো. ওমর ইবনে নোমান সার্বিক বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ রিক্রুট বিবেচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।
এর আগে বিমানবাহিনী প্রধান প্যারেড গ্রাউন্ডে এসে পৌঁছালে বিমানবাহিনী ঘাঁটি বীর উত্তম এ কে খন্দকার-এর এয়ার অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ খায়ের উল আফসার এবং রিক্রুটস্ ট্রেনিং স্কুলের অধিনায়ক গ্রুপ ক্যাপ্টেন মো. খায়রুল বাসার তাকে স্বাগত জানান।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিসহ প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী রিক্রুটদের অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন।
