  2. খেলাধুলা

ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে অধ্যাপক আসিফ নজরুল

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৮:৩৮ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে অধ্যাপক আসিফ নজরুল

মঙ্গলবার যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার পদ থেকে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার পদত্যাগের পর থেকেই ক্রীড়াঙ্গনের মানুষের কৌতুহল ছিলো কাকে দেওয়া হবে এই দায়িত্ব তা জানার। তবে অপেক্ষা করতে হয়েছে বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ পর্যন্ত। কারণ, আসিফ মাহমুদসহ দুই উপদেষ্টার পদত্যাগপত্র প্রধান উপদেষ্টা গ্রহণ করলেও শর্ত ছিল জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হওয়ার মাত্র এই পদত্যাগ কার্যকর হবে।

সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দীন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার ঘণ্টা দুয়েক পরই প্রধান উপদেষ্টা ফাঁকা হয়ে যাওয়া মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব বন্টন করেন। সেখানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় অধ্যাপক আসিফ নজরুলকে, যিনি আইন ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এখন তিনি দুটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে ক্রীড়াঙ্গনের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তার সময়কালে ক্রীড়াঙ্গনের সংস্কার নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বিতর্ক হয়েছে দেশের অন্যতম প্রধান খেলা ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন নিয়েও। আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার পদত্যাগের পরদিন বৃহস্পতিবার মিরপুরের বিসিবি কার্যালয়ের সামনে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে একদল ক্রীড়ানুরাগী।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার পদত্যাগের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্রীড়াঙ্গনের মানুষ নানাভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সেই প্রতিক্রিয়ায় প্রশংসার চেয়ে সমালোচনাই বেশি।

আরআই/আইএইচএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।