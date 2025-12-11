স্থানীয় সরকার, তথ্য ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন যারা
দুইজন ছাত্র প্রতিনিধি উপদেষ্টা পদত্যাগের পর ফাঁকা হওয়া তিন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বণ্টন করেছে সরকার।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপদেষ্টাদের দপ্তর পুনর্বণ্টন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
আদিলুর রহমান খান আগের দুটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বও সামলাবেন। আদিলুর রহমান শিল্প মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছিলেন।
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। এতদিন তিনি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন।
এছাড়া আগের দুই মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে নতুন করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করবেন আসিফ নজরুল। আসিফ নজরুল আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছিলেন।
আরও পড়ুন
পদত্যাগ করেছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ও মাহফুজ আলম
তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আসিফ-মাহফুজের পদত্যাগ কার্যকর হবে
গতকাল বুধবার ছাত্র প্রতিনিধি উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া প্রধান উপদেষ্টার কাছে তাদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। মাহফুজ আলম তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং আসিফ মাহমুদ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন।
দুই উপদেষ্টার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী বছরেরর ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ করা হবে। তফসিল ঘোষণার পরই দুই ছাত্র উপদেষ্টার পদত্যাগপত্র কার্যকর হয়।
রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টা মাহফুজ আলম ও আসিফ মাহমুদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন বলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে আলাদা প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
বর্তমানে উপদেষ্টা পরিষদে প্রধান উপদেষ্টা ছাড়া উপদেষ্টা রয়েছেন ২২ জন। দুজন পদত্যাগ করার পর উপদেষ্টাদের সংখ্যা হলো ২০ জন। প্রধান উপদেষ্টা পাঁচ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন। দশজন ছাড়া বাকি সব উপদেষ্টা একাধিক মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।
আরএমএম/কেএসআর/এএসএম