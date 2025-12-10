‘পরিবার থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মনোভাব জাগ্রত করতে হবে’
‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা’ এ প্রতিপাদ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে পটিয়া উপজেলা মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পরিবার থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে মনোভাব জাগ্রত করতে হবে। পাশাপাশি দেশকে ভালোবাসতে হবে এবং নির্বাচনে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজদের বয়কট করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়-২ চট্টগ্রামের সহযোাগিতায় পটিয়া উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি (দুপ্রক) ও সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা দুপ্রক সভাপতি সৈয়দ খুরশীদ আলম। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারহানুর রহমান।
উপজেলা দুপ্রকের সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় মুখ্য আলোচক ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত জেলা কার্যালয়-২ চট্টগ্রামের উপ-সহকারী পরিচালক তাপছির বিল্লাহ। প্রধান আলোচক ছিলেন সচেতন নাগরিক কমিটি পটিয়ার সভাপতি অ্যাডভোকেট কবি শেখর নাথ পিন্টু।
এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বিশ্বজিৎ কর্মকার, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার বাবুল কান্তি দে, আইসিটি অফিসার মৃন্ময় দাশ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসার জামাল হোসেন, দুপ্রক সদস্য আইরিন সুলতানা। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পটিয়ার এরিয়া ম্যানেজার জাহাঙ্গীর আলম। অনুষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী ধারণাপত্র পাঠ করেন সাবেক ইয়েস দলনেতা ইয়াসমিন আকতার।
এর আগে বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের উপজেলা সম্মুখে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং রোভার স্কাউটের সদস্যরা অংশ নেন। মানববন্ধনে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন প্লেকার্ড প্রদর্শন এবং স্লোগান দেওয়া হয়।
আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারহানুর রহমান বলেন, দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। শুধু আর্থিক লেনদেন করলেই দুর্নীতি হবে- তা নয়, কোন সরকারি অফিসে সেবা নিতে গিয়ে কেউ অযথা হয়রানির শিকার হন, তাও দুর্নীতির পর্যায়ে পড়ে। দুর্নীতি জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়, যদি আমরা সচেতন হই, তাহলে দুর্নীতিরোধ করা সম্ভব। দুর্নীতি রোধ করতে পারলে দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। সেবাগ্রহীতা এবং সেবাপ্রদানকারী দু’পক্ষকে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। যদি আমরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে পারি, তাহলেও দুর্নীতিমুক্ত মানসিকতার একটি প্রজন্ম উপহার দিতে পারবো।
