মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্টসহ আটক ১১

মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্টসহ আটক ১১
মিয়ানমারে পাচারকালে সেন্টমার্টিনের সমুদ্র সৈকতে থেকে বিপুল পরিমাণ সিমেন্টসহ ১১ জনকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১০ ডিসেম্বর বুধবার রাত ১০টার দিকে অপারেশন সমুদ্র প্রহরায় নিয়োজিত বাংলাদেশ কোস্টগার্ড জাহাজ সৈয়দ নজরুল কর্তৃক সেন্টমার্টিনের ছেড়াদ্বীপ হতে দক্ষিণ-পশ্চিম সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান চলাকালে উক্ত এলাকায় সন্দেহজনক একটি ফিশিং বোট তল্লাশি করে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহনকরা ৬০০ বস্তা সিমেন্ট ও পাচার কাজে ব্যবহৃত ফিশিং বোটসহ ১১ জনকে আটক করা হয়।
জব্দ মালামাল, পাচারকাজে ব্যবহৃত বোট ও আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
তিনি বলেন, পাচার ও চোরাচালান রোধে কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
জাহাঙ্গীর আলম/আরএইচ/এএসএম