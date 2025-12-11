  2. দেশজুড়ে

মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্টসহ আটক ১১

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
মিয়ানমারে পাচারকালে সিমেন্টসহ আটক ১১

মিয়ানমারে পাচারকালে সেন্টমার্টিনের সমুদ্র সৈকতে থেকে বিপুল পরিমাণ সিমেন্টসহ ১১ জনকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১০ ডিসেম্বর বুধবার রাত ১০টার দিকে অপারেশন সমুদ্র প্রহরায় নিয়োজিত বাংলাদেশ কোস্টগার্ড জাহাজ সৈয়দ নজরুল কর্তৃক সেন্টমার্টিনের ছেড়াদ্বীপ হতে দক্ষিণ-পশ্চিম সংলগ্ন সমুদ্র এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযান চলাকালে উক্ত এলাকায় সন্দেহজনক একটি ফিশিং বোট তল্লাশি করে অবৈধভাবে শুল্ক-কর ফাঁকি দিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহনকরা ৬০০ বস্তা সিমেন্ট ও পাচার কাজে ব্যবহৃত ফিশিং বোটসহ ১১ জনকে আটক করা হয়।

জব্দ মালামাল, পাচারকাজে ব্যবহৃত বোট ও আটক ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

তিনি বলেন, পাচার ও চোরাচালান রোধে কোস্টগার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

জাহাঙ্গীর আলম/আরএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।