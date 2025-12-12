কিশোরগঞ্জ-২
সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে দৌড়ালেন এমপি প্রার্থীরা
কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে একসঙ্গে দৌড়ালেন বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্য প্রার্থীরা। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) সকালে সিনেমা হল মোড় থেকে খাঁ বাড়ি মোড় পর্যন্ত বাইপাস সড়কে পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) এ ম্যারাথনের আয়োজন করে। এতে অংশ নেন কিশোরগঞ্জ-২ (কটিয়াদী-পাকুন্দিয়া) আসনের বিভিন্ন দলের সংসদ সদস্য প্রার্থীরা।
পুরো আয়োজন ঘিরে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। স্থানীয় তরুণেরা পানি, তালি আর উৎসাহ দিয়ে পুরো পথটাকে প্রাণবন্ত করে রাখে। নির্বাচনের আগে এমন উদ্যোগ এলাকাবাসীর কাছে শান্তি ও সৌহার্দ্যের ইতিবাচক সুর রেখে গেল।
পিএফজি কোঅর্ডিনেটর আ ন ম তানভীর হায়দার ভূঁইয়া বলেন, উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার-সংহতির দৌড় নয়, শান্তি ও সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ার আহ্বান। এতে অংশ নেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, এনসিপি এবং বাংলাদেশ খেলাফতে মজলিসের মনোনীত প্রার্থীরা।
স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ এনামুল হক মনে করেন, এমন দৃশ্য উত্তেজনা কমায় এবং নির্বাচনী পরিবেশকে নরম করে। তার ভাষায়, এসব তো ভোটের সময় সবচেয়ে দরকার।
জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা শফিকুল ইসলাম মোড়ল বলেন, সুস্থ প্রতিযোগিতা, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আর পারস্পরিক সম্মান এ মূল্যবোধে তারা একমত।
বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে দৌড়ানো উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক আতিকুল ইসলাম মাসুদ জানান, প্রতিযোগিতা থাকবে, কিন্তু প্রতিহিংসা নয় এটাই তাদের বার্তা।
ম্যারাথনে আরও ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী মাওলানা আবুল বাশার রেজওয়ান, খেলাফত মজলিসের মাওলানা শফিকুল ইসলাম রুহানী, এনসিপির পক্ষে নীরব আহমেদ রুবেল, গণঅধিকার পরিষদের পক্ষে শহিদুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল জব্বার, সাবেক আমির মাওলানা আবুল কাশেম বিপ্লব, পৌর বিএনপির সভাপতি এএসএসম মিনহাজ উদ্দিনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর মো. আক্তারুজ্জামান, পিএফজি কোঅর্ডিনেটর আ ন ম তানভীর হায়দার ভূঁইয়া, সদস্য অধ্যাপক তরিকুল ইসলাম শাহীন, খ ম মহিবুল্লাহ বচ্চন ও পিস অ্যাম্বাসেডর জাহানারা খাতুন প্রমুখ।
