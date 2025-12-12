ওসমান হাদিকে আমাদের খুবই প্রয়োজন: এসএম ফরহাদ

ওসমান হাদিকে আমাদের খুবই প্রয়োজন: এসএম ফরহাদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখা শিবিরের সভাপতি ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এসএম ফরহাদ বলেছেন, ওসমান হাদি আমাদের ভাই, ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের সহযোদ্ধা। এই ময়দানে ওসমান হাদিকে আমাদের খুবই প্রয়োজন।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে ফরহাদ এসব কথা বলেন।
ফেসবুক পোস্টে এসএম ফরহাদ বলেন, জুলাই বিপ্লব পরবর্তীতে ওসমান হাদি নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য অবিচলভাবে লড়ে যাচ্ছেন। ভারতীয় আধিপত্যবাদ আর শাহবাগের বিরুদ্ধে ওসমানী হাদি এক অবিচল কণ্ঠ। কিন্তু আমরা পূর্বেও দেখেছি, এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে যারাই দাঁড়িয়েছে তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার মাধ্যমে শহীদ করা হয়েছে। আজ সেই পুরনো নীলনকশাই আবারও সক্রিয় হওয়ার শঙ্কা দেখা যাচ্ছে।
ফরহাদ বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামীলীগ ও কালচারাল এস্টাবলিশমেন্ট হাদির সংগ্রামকে ভিলিফাই করে তাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই শত্রুর সঙ্গেও ইনসাফ চাওয়া হাদিকেই সন্ত্রাসীরা ভয় পায়, হাদির ইনসাফের কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে চায়।
তিনি এ সময় ভারতীয় আধিপত্যবাদ ও শাহবাগের বিরুদ্ধে লড়াইরত জুলাইয়ের বিপ্লবী ওসমান হাদির সুস্থতা কামনা করেন।
