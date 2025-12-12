  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে জনতার হাতে ভুয়া পুলিশ আটক

প্রকাশিত: ০৮:২৪ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরে জনতার হাতে মো. সাগর হোসেন (২৩) নামে এক ভুয়া পুলিশ আটক হয়েছে। পরে তাকে পুলিশে সোপর্দ করা করা হয়।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দুপুরে ফরিদপুরের কোর্ট পাড় থেকে তাকে স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করে। এসময় সে ভুয়া পুলিশ পরিচয়ে প্রতারণা করছিল বলে দাবি স্থানীয়দের।

আটক সাগর হোসেন কুমিল্লার বুড়িচং থানার খুর উয়েরপাড় এলাকার রোমান ভূঁইয়ার ছেলে বলে জানা যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. আজমীর হোসেন বলেন, এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

