শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক ‘জলবায়ু ন্যায্যতা সমাবেশ’

শুরু হচ্ছে আন্তর্জাতিক ‘জলবায়ু ন্যায্যতা সমাবেশ’
‘ধরিত্রী রক্ষায় আমরা’ (ধরা) এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ২১টি সংগঠনের উদ্যোগে আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ও আগামীকাল রোববার (১৪ ডিসেম্বর) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্মেলন তৃতীয় ‘জলবায়ু ন্যায্যতা সমাবেশ-২০২৫’।
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত সম্মেলনে বাংলাদেশসহ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ১৪টি দেশের প্রায় দেড় হাজার পরিবেশবিদ, গবেষক, নীতিনির্ধারক ও সামাজিক আন্দোলনের নেতারা অংশ নেবেন।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সমাবেশের বিস্তারিত তুলে ধরেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব শরীফ জামিল।
তিনি জানান, দুই দিনব্যাপী এ জলবায়ু অধিকারভিত্তিক সম্মেলনে জলবায়ু ন্যায্যতা, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অধিকার, অর্থায়ন ও নীতিগত করণীয় নিয়ে আলোচনা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সকাল সাড়ে ৮টায় ক্লাইমেট র্যালির মাধ্যমে সমাবেশের কার্যক্রম শুরু। র্যালি শেষে ক্লাইমেট জাস্টিজ অ্যাসেম্বলি-২০২৫ উদ্বোধন করবেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।
আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও ধরা’র উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার।
দিনব্যাপী কর্মসূচিতে তিনটি প্লানারি সেশন অনুষ্ঠিত হবে। এতে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে আসা ভুক্তভোগী ব্যক্তি এবং দেশি-বিদেশি জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য দেবেন।
১৪ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় প্রথম দিনের আলোচনার সারসংক্ষেপ, সুপারিশ ও করণীয় তুলে ধরে উপস্থাপন করা হবে ‘ড্রাফট অ্যাসেম্বলি ডিক্লারেশন’।
সংবাদ সম্মেলনে শরীফ জামিল বলেন, প্রান্তিক ও অপ্রান্তিক সব মানুষের সচেতন অংশগ্রহণের মাধ্যমেই টেকসই ও ন্যায্য রূপান্তর সম্ভব। সেই লক্ষ্যেই এই জলবায়ু ন্যায্যতা সমাবেশ।
ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট এখন বৈশ্বিক হুমকি। বাংলাদেশও চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই সংকট মোকাবিলায় পরিবেশকর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করছেন। তবে কার্যকর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও পর্যাপ্ত অর্থায়ন ছাড়া জলবায়ু ন্যায্যতার বাস্তব প্রতিফলন সম্ভব নয়।
সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন ক্লাইমেট জাস্টিজ অ্যাসেম্বলি-২০২৫-এর কো-কনভেনর এম এস সিদ্দিকি, সিপিআরডির প্রধান নির্বাহী মো. শামসুদ্দোহা, সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ জহিরুল হক, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মীর মোহাম্মদ আলী।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর রিনিউয়েবল এনার্জি সার্ভিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাকিলা আজিজসহ আয়োজক ও সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধিরা।
জলবায়ু ন্যায্যতা সমাবেশ-২০২৫-এর আয়োজক ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা)। সহযোগী আয়োজকদের মধ্যে রয়েছে সিপিআরডি, কোস্ট ফাউন্ডেশন, সিআরইসিএল, ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ, মিশন গ্রিন বাংলাদেশ, ব্রাইটার্স, ওএবি ফাউন্ডেশন, এপিএমডিডি, অল্টারনেটিভ ল’ কালেকটিভ, ফসিল ফুয়েল নন-প্রলিফারেশন ট্রিটি ইনিশিয়েটিভ, আর্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক, ফসিল ফুয়েল নন-প্রলিফারেশন ট্রিটি ইনিশিয়েটিভ, ফসিল ফ্রি জাপান, গ্রিন কাউন্সিল, জাপান সেন্টার ফর এ সাস্টেইনেবল এনভাইরনমেন্ট অ্যান্ড সোসাইটি, এলডিসি ওয়াচ, মাইনস, মিনারেলস অ্যান্ড পিপল, নেটজভের্ক এনার্জিভেন্ডে, ফিলিপাইন মুভমেন্ট ফর ক্লাইমেট জাস্টিস, পলিসি রিসার্স ইনস্টিটিউট ফর ইকুটেবল ডেভেলপমেন্ট, রিভারফক্স, সিডাব্লিউটি।
