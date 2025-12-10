  2. জাতীয়

প্রেস সচিব শফিকুল

পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নিবন্ধন করেছেন ৩ লাখের বেশি প্রবাসী

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১০:২৫ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে বর্তমানে অ্যাপে নিবন্ধন কার্যক্রম চলছে/ফাইল ছবি

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে এখন পর্যন্ত তিন লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি নিবন্ধন করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

পোস্টাল ব্যালট বিষয়ে কেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে- জানতে চাইলে প্রেস সচিব বলেন, পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ৩ লাখেরও বেশি প্রবাসী নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন।

পোস্টাল ব্যালটের বিষয়ে প্রবাসী ভাইবোনদের মধ্যে উদ্যম ও জোয়ার বইছে বলে মন্তব্যও করেন শফিকুল আলম।

তিনি জানান, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এক কোটি ৩০ লাখ থেকে এক কোটি ৫০ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি রয়েছেন। তাদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানে নিবন্ধনের জন্য ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় রয়েছে।

নির্ধারিত সময়ে নিবন্ধন করা প্রবাসী ভোটারসংখ্যা কত হতে পারে- এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, ‘আমরা তো চাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যত বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন, তারা সবাই ভোটার হোক।’

