ক্যারিয়ারের ‘অন্তিম’ সময়ে স্থায়ী অধিনায়ক হলেন অ্যান্ডারসন

ক্যারিয়ারের ‘অন্তিম’ সময়ে স্থায়ী অধিনায়ক হলেন অ্যান্ডারসন
খেলোয়াড়ি জীবনের শেষদিকে এসে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব পেলেন ইংল্যান্ডের সাবেক পেসার জেমস অ্যান্ডারসন। কিংবদন্তী এই পেসার ৪৩ বছর বয়সে এসে হলেন ল্যাঙ্কাশায়ারের পূর্ণকালীন অধিনায়ক। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য এই দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি।
এর আগে, ২০২৫ সালে দুবার ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্তর্বর্তীকালীন অধিনায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। কিন্তু এবার কাউন্টি ক্লাবটি তাকে স্থায়ীভাবেই অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চলতি বছরের মে মাসে কিটন জেনিংস দায়িত্ব ছেড়েছেন। সেই দায়িত্বই পেলেন অ্যান্ডারসন।
আগামী গ্রীষ্মে ৪৪তম জন্মদিন পালন করতে যাওয়া অ্যান্ডারসন ল্যাঙ্কাশায়ারে যোগ দেন ২০০২ সালে। ইংল্যান্ডের সাদা জার্সি থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি গত বছর জুলাইতে।
জাতীয় দল থেকে অবসর নিলেও কমেনি বোলিংয়ে দক্ষতা। এখনও তিনি ব্যাটারদের ত্রাস। গত বছরের চ্যাম্পিয়নশিপে ৬ ম্যাচে ২৫.৯৪ গড়ে শিকার করেন ১৭টি প্রথম শ্রেণির উইকেট।
দায়িত্ব পেয়ে রোমাঞ্চিত অ্যান্ডারসন বলেন, ‘গত মৌসুমে প্রথমবারের মতো ল্যাঙ্কাশায়ারের নেতৃত্ব দেওয়া ছিল আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের। নতুন মৌসুম সামনে রেখে পূর্ণকালীন অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমরা একটি দারুণ দল পেয়েছি, যেখানে তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার এক চমৎকার সমন্বয় রয়েছে। আমরা সবাই মিলে যা অর্জন করতে পারি, তা নিয়ে আমি খুবই আশাবাদী। এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হলো দ্রুত প্রথম বিভাগে ফিরে যাওয়া।’
আগামী ৩ এপ্রিল তাদের চ্যাম্পিয়নশিপ অভিযান শুরু করবে ল্যাঙ্কাশায়ার।
আইএন